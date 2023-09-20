Ayşenur Arslan, Azerbaycanlı gazetecinin övgülerine dayanamadı: Yayını kesti Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da operasyonları sürerken Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a tam destek geldi. Halk Tv'ye konuk olan Azerbaycanlı gazeteci Türkiye'den övgüyle bahsederken Ayşenur Arslan, araya girdi ve yayını kesti.

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ensonhaber.com

Azerbaycan, Dağlık Karabağ için düğmeye bastı.

Birkaç aydır Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde saldırılar düzenleyen Ermeni silahlı güçlerine Azerbaycan'ın cevabı gecikmedi.

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Ermeniler ateşkes istedi

Sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığı bildirilen operasyonun henüz 5. saatinde Ermeni ayrılıkçılar, ateşkes istedi.

Azerbaycan, neredeyse tüm hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Operasyon başarıyla sürüyor

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu ikinci gününde de başarıyla devam ediyor.

Türkiye, Azerbaycan'ın yanında durdu

Azerbaycan'ın Karabağ'daki silahlı ermeni güçleri temizlemek için başlattığı operasyonda Türkiye, kardeş ülkenin yanında olduğunu yeniden gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

"Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır." derken "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz." dedi.

Aliyev teşekkürlerini sundu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin desteğinden rahatsız oldular

Ancak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a desteğinden rahatsız olan bir kesim de mevcut.

Halk Tv'de 'Medya Mahallesi' programını sunan gazeteci Ayşenur Arslan, Azerbaycanlı gazeteciyi canlı yayınına aldı.

Gazeteci burada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a olan desteğinden övgüyle bahsetti.

"Bir barış masası kurulacaksa Türkiye onun başında olmalıdır"

Gazeteci, "Bir barış masası kurulacaksa Türkiye onun başında olmalıdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan başında olmalıdır. Çünkü bu savaşta Türkiye Cumhuriyeti bizim yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.

Ayşenur Arslan övgülere dayanamadı

Bu sırada gazetecinin sözlerinden memnun olmayan Ayşenur Arslan, araya girerek gazeteciyi susturdu.

Yayını kesti

Arslan, bir anda "Bakü’ye selamlar" diyerek yayını kesti.