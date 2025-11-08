Azerbaycan 8 Kasım Zafer Günü'nü kutluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bakü'de "zafer" coşkusu...

40 yıllık bir zulmü sona erdiren Azerbaycan, Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümünü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Başkent Bakü'de, bu kapsamda yürüyüşler düzenleniyor.

TÜRK ASKERLERİ BAKÜ SOKAKLARINI İNLETTİ: "ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"

Askeri geçit töreni öncesinde başkent Bakü'nün birçok noktasında harp okulu öğrencileri ile subaylar, askeri bandolar ve marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Bakü sokaklarında, "Vatan bölünmez, şehitler ölmez" nidaları atan askeri öğrenciler, Şehitler Hıyabanı'ndan İçeri Şehir’e yürüdü.

BAKÜ HALKINDAN YOĞUN İLGİ

Bakü halkı, askeri öğrencilerin yürüyüşünü yoğun ilgiyle karşıladı.

Türk askerlerinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AZERBAYCAN'IN BAŞKENTİ BAKÜ'YE GİTTİ

"8 Kasım Zafer Günü" dolayısıyla başkent Bakü'de düzenlenecek törene katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a hareket etti.

İLHAM ALİYEV VE ŞAHBAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler yapması bekleniyor.

KARABAĞ ZAFERİ

27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.