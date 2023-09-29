Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın Ermeni milletvekiline verdiği tarihi ayar Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefat etmesinin ardından Ermeni vekille yaptığı konuşması yeniden gündem oldu. Paşayeva'nın konuşmasında, "Çok az kaldı sizi Karabağ'dan çıkaracağız, öyle çıkarırız ki bakarsınız" dediği anlar dikkati çekti.

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ensonhaber.com

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, dün hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ı yasa boğan vefat haberinin ardından Paşayeva için bugün, cenaze töreni düzenlendi.

Gözyaşları arasında toprağa verilen Ganire Paşayeva, yaptığı konuşmalar ve güçlü duruşuyla tanınıyordu.

Türk dünyasında oldukça sevilen Paşayeva'nın Ermeni vekille olan konuşması ise yeniden gündem oldu.

Azerbaycan'ın yaptığı başarılı operasyonlar sonrası Karabağ eli silahlı Ermeni askerlerinden temizlenirken Paşayeva'nın bunu yıllar önce söylediği ortaya çıktı.

"Çok az kaldı sizi Karabağ'dan çıkaracağız"

Ermeni vekille konuşması yeniden gündeme gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın verdiği tarihi ayar ise Türk dünyasında neden sevildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Ermeni vekilin, "Ermeniler Karabağ'dan çekilmez" sözlerine sinirlenen Paşayeva şu ifadeleri kullandı;

Sizinkiler kilisede toplanırlar. Artık ne Sovyet var size yardım edebilecek, bizi baskıda saklayacak. Bitti o dönem.



Azerbaycan bütün yaralarına rağmen kalkıyor. Çok az kaldı sizi Karabağ'dan çıkaracağız, öyle çıkarırız ki bakarsınız.

"Dinimiz öldürün deseydi çoktan bitmiştiniz"