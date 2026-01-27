Aziz İhsan Aktaş: Bugün ilk gün söylediğim gibi kaçmadım, buradayım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aziz İhsan Aktaş davası başlıyor.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası, bugün görülecek.

200 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Aralarında görevden uzaklaştırılan CHP'li 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Duruşma, İstanbul Adliyesi 1. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 1 numaralı duruşma salonunda görülecek.

AZİZ İHSAN AKTAŞ ADLİYEDE

Dava öncesi adliyeye gelen Aziz İhsan Aktaş, çevresini kaplayan gazetecilere de kısa bir açıklama yaptı.

Aktaş, duruşma öncesi yaptığı açıklamada şöyle dedi;

"ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR"

"Zaten olanları biliyorsunuz. Ben buraya özel poz vermeye gelmedim. Çok doğal bir şekilde duruyorum. Adalet mülkün temelidir. Bugün ilk gün söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım."

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, 'örgüt lideri' olarak olduğu belirtilen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'rüşvet almak' suçları başta olmak üzere 8 ayrı suçtan 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede; tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 18 yıla kadar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 12 yıla kadar, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in 12 yıla kadar, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 'rüşvet almak' suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ahmet Özer'in ise 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ahmet Özer hakkında iddianamenin kabulünün ardından tahliye kararı verildi.