Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 16:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlik sorgusuna başlanacak.

