Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin hakimlik sorgusuna başlanacak.