5 ilde 26 şirkete mali müşavir operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
- Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı'nın da aralarında bulunduğu 26 şirkete yönelik baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı.
- Gözaltına alınanlar arasında 26 mali müşavir bulunuyor ve soruşturma kapsamında aramalar sürüyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında 5 ilde, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
Sabah erken saatlerde Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı'nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik baskınlar yapıldı.
43 KİŞİ GÖZALTINDA
Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla yapılan operasyonda, içlerinde 26 mali müşavirin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.
Şirketlerde yapılan aramalar devam ediyor.