Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazır

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına dair yeni gelişme...

CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın ismi sık sık duyuldu.

İlk olarak adını Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda duyuran ve tutuklanan Aktaş, itirafçı olarak CHP'li belediyelerin yolsuzluk ağını tek tek anlatmıştı.

Aktaş'ın verdiği ifadeler sonrası; CHP’li belediye başkanları Rıza Akpolat, Hakan Bahçetepe, Kadir Aydar, Oya Tekin, Utku Caner Çaykara ve Zeydan Karalar tutuklanmıştı.

Son yaşanan gelişmeye göre, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı.

578 SAYFALIK İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı.

Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in aralarında olduğu 40’ı tutuklu 200 kişi şüpheli olarak yer aldı.

RIZA AKPOLAT'IN 415 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

13 Ocak’tan bu yana tutuklu olan Rıza Akpolat’ın mal varlıklarına el konulması talep edildi. Savcı iddianamede, Akpolat hakkında, “Suç örgütüne üye olma”, “İhaleye fesat karıştırma”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Özel belgede sahtecilik”, “Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Rüşvet alma”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Haksız mal edinme” suçlarından toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapsi istendi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ HAKKINDA 270 YILDAN 704 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş'ın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "İhaleye Fesat Karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel belgede sahtecilik", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık", "Rüşvet verme", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarında 270 yıldan 704 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

• Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 415 yıl

• Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya: 6 yıldan 18 yıla kadar

• Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar: 12 yıl

• Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: 12 yıl

• Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: 12 yıl

• Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 12 yıl

• Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: 9 yıl

HAPİS CEZASI İSTENEN DİĞER İSİMLER

İddianamede, Utku Caner Çankaya'nın "İhaleye fesat karıştırma" ve "Rüşvet alma" suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.

Ahmet Özer'in, "İhaleye fesat karıştırma" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

Oya Tekin, Kadir Aydar, Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere'nin, "Rüşvet alma" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep edildi.

İDDİANAMEDE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianame; “Suç İşlemek Amacıyla Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Edimin İfasına Fesat Karıştırma”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Özel Belgede Sahtecilik”, “Rüşvet Alma”, “Rüşvet Vermek”, “Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme”, “Kamu Kurum Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Haksız Mal Edinme” ve “Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme” suçlarından düzenlendi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI'NIN DOSYASI AYRILDI

31 Mayıs’tan beri tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin dosyası, iddianameyle birlikte ayrıldı.

Soruşturma ayrıca yürütülüyor. İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin, iddianameyi 2 hafta değerlendirme süreci bulunuyor.