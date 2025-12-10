Konya'da Türkiye'nin en büyük halk üniversitesinden 2025 eserlik sergi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya'da ilgi çeken festival...

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından “İpek Yolu” temasıyla açılan 17. Altın Dokunuşlar Festivali’nde Konya, kültür ve sanat dolu günler yaşıyor.

KURSİYERLERLE BULUŞTU

Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik alanını ziyaret ederek sergiyi gezen misafirlerle ve KOMEK kursiyerleriyle bir araya geldi.

SANATIN HER RENGİ AYNI ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Uğur İbrahim Altay, sergide birbirinde kıymetli eserlerin yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ziyaretçilerin burada göreceği ebru, hat, tel kırma, ahşap boyama gibi pek çok branştaki 2 bin 25 eser; emeğin maharetle birleştiği eşsiz örnekler olarak keyifli bir görsel deneyim sunacak. Bu kıymetli çalışmaları ortaya koyan sanatçı ve zanaatkârlarımız; bu şehrin sanat altyapısını canlı tutan, gelenekten geleceğe uzanan köprünün mimarlarıdır. Sanatın her rengini aynı çatı altında toplayan Altın Dokunuşlar Festivali’mizde; canlı atölyeler, söyleşiler, çocuk programları, konserler ve farklı etkinlikler de ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatacaktır. 17. Altın Dokunuşlar Festivali’mizin hem şehrimizin sanat iklimini zenginleştirmesini hem de kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan ilham verici bir iz bırakmasını temenni ediyorum.

"MİSAFİRLERİMİZİ HEM 17. ALTIN DOKUNUŞLAR SERGİSİ’NE HEM DE GAZZE KERMESİMİZE DAVET EDİYORUM"

Altın Dokunuşlar Festivali kapsamında Gazze Kermesi düzenlediklerini de kaydeden Altay, şöyle devam etti:

Ayrıca hem burada hem de Mevlana Kültür Merkezi’nde 17 Aralık’a kadar devam edecek Gazze Kermesimizin de açılışını yaptık. 2018 yılından itibaren tarafıma takdim edilen kıymetli hediyeleri, mazlumların yarasına merhem olacak bir iyilik halkasına dönüştüreceğiz inşallah. Bu dayanışma ile Gazze’de üşüyen evlatlarımıza sıcaklık, gözyaşlarına merhem, yüreklerine bir nebze hayat ve umut ışığı sunmayı amaçlıyoruz. Özellikle bu kermesin hazırlanmasında çok büyük emeği olan değerli eşime teşekkür ediyorum. Hepsi bir depoda atıl halde bekliyordu. Kıymetli hediye kabul etmiyoruz ama bir şekilde insanlar hediye takdiminde bulunuyor. Bu kermes sayesinde onların depoda çürümesine engel olurken bir taraftan da Gazze’deki kardeşlerimize inşallah bir fayda sağlamış olacağız. Hemşehrilerimizi ve şehrimize gelecek misafirlerimizi hem 17. Altın Dokunuşlar Sergisi’ne hem de Gazze Kermesimize tekrar davet ediyorum.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZI VE KOMEK AİLESİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Konya Valisi İbrahim Akın da birçok sanat alanında ortaya konulan çeşitliliğin Konya’nın kültürel hafızasının ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde emeği geçen tüm eğitmenlerimizi, kursiyerlerimizi, KOMEK ailesini ve bu süreci destekleyen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

GAZZE KERMESİ

Öte yandan Altın Dokunuşlar Festivali kapsamında Başkan Altay’ın eşi Ayşe Altay tarafından Gazze yararına organize edilen kermesin de açılışı yapıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen kermeste, 2018 yılından bugüne kadar Başkan Altay’a görevi dolayısıyla takdim edilen değerli hediyeler yer alıyor.

SERGİ 17 ARALIK’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Her gün farklı branşlarda atölye çalışmalarının düzenleneceği etkinlikte ayrıca ziyaretçilere eğitmenler eşliğinde uygulama yapma imkânı sunulacak.

Ayrıca söyleşiler, sahne performansları, konserler ve çocuklar için de eğlenceli etkinliklerle Konya, kültür ve sanatla dolu günler geçirecek.

'İpek Yolu' temasıyla düzenlenen '17. Altın Dokunuşlar Sergisi' ve 'Gazze Kermesi', 17 Aralık Çarşamba gününe kadar 10.00-22.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.