Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e: Senin Silivri'den başka işin yok mu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içindeki muhaliflerden kurtulmanın yolunu "ihraç" ederek bulmaya başladı.

İhraç edilmeye hazırlanan son isim ise CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır oldu.

CHP'li Çakır, partisinin politikalarını eleştirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu gündemine bağlı yaşamasını eleştiren Çakır, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda da partisinin milletvekilleriyle birlikte Halk TV’yi de protesto etmişti.

İHRAÇ TALEBİ

Bu sözler ve Çakır'ın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi, Özgür Özel'i rahatsız etti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP'li milletvekillerine tepki gösteren Hasan Ufuk Çakır'ın ihracının istendiğini ve Parti Meclisi (PM) toplantısında oylanacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Çakır, partisinden istifa etti ve dün akşam TGRT ekranlarında Taksim Meydanı programında zehir zemberek açıklamalar yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SORDU: KARDEŞİM SİLİVRİ'DE İŞİN NE

Çakır, Özgür Özel'i eleştirdiği açıklamasında şöyle dedi;

"Mektupta ne dedik; 'Artık milletin sorunlarına gelin.' Gidiyor iki miting yapıyor, doğru Silivri'ye gidiyor. Kardeşim senin başka işin gücün yok mu be adam? Sen mazotun kaç lira olduğunu biliyor musun?

Sen bu sorunların dışındasın. Ne yapacaksın? Hasan Ufuk Çakır'ın kafasını keseceksin, meydana atacaksın. Sana Hasan Ufuk Çakır'ın kafasını kestirmezler, sen hayal görüyorsun.

"SENİN GRUP BAŞKANVEKİLİN KONUMSUZ MERSİN'İN KÖYLERİNİ BULAMAZ"

Senin grup başkanvekilin konum atmazlarsa Mersin'in köylerini bulamaz. Ama onıu götürüp, o Şile'de yaşıyor. Ben Mersin'de yaşıyorum, ona inanıyor. Siz kader birliği yapmışsınız. Neyin kaderiyse.

"NE YAPTI SİZE KILIÇDAROĞLU"

Seni milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ama onu bunu bıraktınız, bir bizi kucaklamadınız. Kin bitmedi, nereden geliyor bu? Ne yaptı bu adam size?

"BEN KAFAMI KESTİRMEM"

Önce beni ihraç ettiler. Buradan Mersin meydanlarına, CHP'li namuslu vatandaşlara sesleniyorum, beni ihraç ettiler. Ben kafamı kestiremem. Herkes bunun hesabını verecek. Ne yapmışım ben? "