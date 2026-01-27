Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası: Sanıklar aylık gelirlerini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin gözü bu davada...

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği belirtilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası, bugün itibariyle başladı.

Aralarında görevden uzaklaştırılan CHP'li 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

YARIN 10.00'DA DEVAM EDECEK

Duruşma, sanıkların savunmalarının alınabilmesi için yarın sabah 10.00'a ertelendi.

Duruşmanın yarın, Adıyaman Belediye Başkan yardımcısı Ceyhan Kayhan’ın savunması ile başlayacağı belirtildi.

AYLIK GELİRLERİNİ AÇIKLADILAR

Öte yandan ilk duruşmada bazı sanıklar mahkemenin sorusu üzerine aylık gelirlerini açıkladı.

Toplam 8 sanık aylık gelirini hakimliğe bildirirken toplam gelir 1 milyon 640 bin TL ortalama gelir ise 205 bin TL olarak öne çıktı.

Bazı sanıklar aylık gelirleri sorulduğunda, tutuklandıkları için gelirlerinin olmadığını söyledi.

ADANA'DA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Kimlik tespitiyle devam eden duruşmada kürsüye gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar yapılan kimlik tespitinde aylık gelirinin 360 bin lira oldugunu söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise kimlik tespitinde bekar olduğunu, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu, eşi Celal Tekin ise aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE 140 BİN TL ORTALAMA GELİR

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, aylık gelirinin 130 bin TL olduğunu,

Eski Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer aylık gelirinin 150 bin lira olduğunu söyleyerek sabıkası olup olmadığı sorusuna karşılık ise geçen hafta hapis cezası aldığını ancak cezanın kesinleşmediğini söyledi.

RIZA AKPOLAT 'GELİRİM YOK' DEDİ

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yapılan kimlik tespitinde tüm mal varlığına el konulduğu için şu an bir gelirinin olmadığını söyledi.

Akpolat, Boğaz'daki kaçak yapılarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN AYLIK GELİRİ 250 BİN TL

Aziz İhsan Aktaş yapan kimlik tespitinde iş insanı olduğunu ve aylık gelirinin 250 bin lira oldugunu söyledi.

Dava öncesi adliyeye gelen Aziz İhsan Aktaş, çevresini kaplayan gazetecilere yaptığı kısa açıklamada "Adalet mülkün temelidir. Bugün ilk gün söylediğim gibi kaçmadım, buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım." dedi.