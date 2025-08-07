Aziz İhsan Aktaş'ın makam aracını Özgür Özel'in kullandığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor...

Soruşturma kapsamında birçok ilçe ve ilde düğmeye basıldı.

Bunun nedeni ise Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade oldu.

Aktaş'ın verdiği ifadeler sonrası CHP'li beldiyelere dair yolsuzluk ve rüşvet sarmalı ortaya çıkarken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

MHP 26. ve 27. Dönem Milletvekili Arzu Erdem, katıldığı bir televizyon programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Aziz İhsan Aktaş'a ait yeni belgeler ortaya çıkardı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN ARACI ÖZGÜR ÖZEL'DE

Belgelerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır gezisinde kullandığı 34 AKT 500 plakalı özel dizayn zırhlı aracın Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu belirlendi.

1,5 YIL BOYUNCA KULLANDI

Bunun devamında aynı programda Gazeteci Nuray Başaran tarafından açıklanan belgelere göre, özel zırhlı ve bomba çarşafı olan VİP dizayn araç 1,5 yıl Genel Başkan Özgür Özel'e tahsis edildi.

BELGELER KAMUOYUNA SUNULDU

Programda Gazeteci Nuray Başaran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyaset dünyasında tartışmalı bir isim olan, Aziz İhsan Aktaş'a ait özel aracı kullandığını, belgeleriyle kamuoyuna sundu. Söz konusu belgelerde aracın plakası, güzergah bilgileri ve kullanım zamanları net şekilde yer aldı" diye konuştu.

"ARTIK SUSAMAZSINIZ"

Konuya ilişkin Arzu Erdem, "Açıklama yapmak zorundalar. Artık susulamaz. Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş ile olan bu tür ilişkilerini kamuoyuna açıklaması bir zorunluluktur. Bu şeffaflık meselesi değil, siyasi etik meselesidir" ifadelerini kullandı.