Bağcılar Belediyesi, BAĞ-KİM ile binlerce kişiye iş imkanı sunuyor

İstanbul nüfusunun ciddi bir bölümünü barındıran Bağcılar Belediyesi, modern belediyecilik anlayışı ile sakinlerine huzurlu bir yaşam alanı oluştururken sosyal projeleriyle de hayatlara dokunuyor.

Belediye bu kapsamda ilçede işsizliğe karlı adeta savaş açtı.

BAĞCILAR'DA İŞSİZLİĞİ ÇÖZEN HİZMET: BAĞ-KİM

Belediye bünyesinde kurulan, iş arayan Bağcılar sakinlerini işverenlerle buluşturan BAĞ-KİM, bu alanda çözüm sunuyor.

Kariyer yolculuğunda güven veren bir rehber olan BAĞ-KİM, belediyenin Kariyer Merkezi bünyesinde bulunuyor.

2025'TE BİN 500 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

Bugüne kadar 29 binden fazla Bağcılar sakininin CV(özgeçmiş) kaydı oluşturduğu platform sayesinde 15 binden fazla kişi iş görüşmesi mülakatlarına katıldı.

İş arayanlar için büyük bir sorunu ortadan kaldıran platform sayesinde 2025 yılında bin 500'ün üzerinde Bağcılar sakini iş sahibi oldu.

HER GÜN 5 KİŞİ HAYALİNDEKİ İŞE KAVUŞUYOR

Her gün ortalama 5 kişi BAĞ-KİM sayesinde hayalindeki işe kavuşmaya devam ediyor.

570'ten fazla kurumsal firma ile yapılan iş görüşmeleri artmaya devam ederken her gün daha fazla işsiz vatandaşa imkan sunuluyor.

CV HAZIRLAMA VE MÜLAKAT DESTEĞİ

BAĞ-KİM adaylara CV hazırlama, mülakat desteği ve kariyer desteği de sağlıyor. Bu sayede adaylar iş hayatına güçlü şekilde hazırlanıyor.

Siz de BAĞ-KİM'in bu fırsatlarından yararlanmak için www.bağcılar.bel.tr web adresinden veya Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nden başvuru yapabilirsiniz.