CHP'nin Hatay programında konuşan kişi: Beğenmediğimiz evlerde oturmak zorunda kalacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne Belediyesini ziyaret etti

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, düzenlenen programda 6 Şubat 2023 yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan asrın seferberliğini hedef aldı.

Özel konuşmasında bir kez daha deprem konutlarının zamanında teslim edilemediğini öne sürerken programa kürsüye çıkıp söz alan bir kişinin kullandığı ifadeler damga vurdu.

"BEĞENMEDİĞİMİZ EVLERDE OTURMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Konuşmacı, depremzedeler için inşa edilen konutları istemediklerini açıkça dile getirerek, "İstemediğimiz, beğenmediğimiz evlerde oturmak zorunda kalacağız.

Bir de bunlara para ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARIYIZ"

Konuşmasının devamında ileri görüşlü olduğunu savunan şahıs "Bir önceki toplantıda Sayın Bakan’a, sektörün yaptığı hatırlatmaları dile getirmiştim. O gün şunu söylemiştim: Sadece bugünü değil, yarını da konuşalım. Çünkü olanlar var, bir de olacak olanlar var. Lütfen öngörülü olalım demiştim.

Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarıyız. Bu parti, bu ülke; onun öngörüleriyle hem savaş meydanlarında hem de siyaset meydanlarında yol aldı. O yüzden biz de öngörülü olmak zorundayız. Bakın, gerçekten mesele tam olarak budur" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şahsın kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kullanıcının tepkisini çekti.

Deprem sonrası binlerce konutun hızla tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiği Hatay’da, yapılan bu açıklamalar emeği yok sayan bir yaklaşım olarak yorumlandı.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği resmen tamamlandı.

Hatay'da 27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başarılı çalışmaları ile vatandaşlar, güvenli konutlarına çok kısa bir süre içerisinde geçti.