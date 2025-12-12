Bahar Feyzan'dan deprem konutlarına bir övgü daha: Vallahi adamlar yapmış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6 Şubat'ta gelen felaketle yerle bir olan deprem bölgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un önderliğinde yeniden ayağa kalktı.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen deprem konutları birer birer yükseldi.

Konutların yükselmesiyle muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Bahar Feyzan da sahaya inerek, konutları tek tek yerinde inceledi.

Feyzan'ın son incelediği konutlar ise Kahramanmaraş'ta felaketin sembol yerlerinden olan Ebrar Sitesi yerine yapılan Anka Konutları oldu...

Daha önce deprem konutlarını övdüğü için muhalefet cephesinden tepkiler alan Feyzan, övgülerine yine devam etti.

Konutlarla ilgili gözlemlerini aktaran Feyzan, şu ifadeleri kullandı;

"ANKA KUŞUNUN HİKAYESİNİ BİLİRSİNİZ"

Yaşam burada yeniden Ebrar Sitesi olarak başlamadı,

Anka Konutları olarak hani Anka kuşunun hikayesini biliriz, küllerinden yeniden doğan...



Acıyı unutmak mümkün değil ama hayatın devam ettiğini,

hikayenin yeniden hayat bularak kırık da olsa devam ettiğini görüyoruz.

"İKTİDAR ÖNEMLİ SINAV VERDİ"

Bu ufak ufak farklar, detaylar bizim daha iyi bir dünyada yaşayacağımız yere getirecek. Ebrar Sitesi'nin Anka Konutları olarak dönüşmesi çok önemli. Seversiniz sevmezsiniz eleştirirsiniz...Ben de eleştiriyorum ama bu konut yapma işinde iktidar çok önemli bir sınav verdi.

"MURAT KURUM ÇOK İYİ ALTINDAN KALKTI"

Çok başarılı iş yaptı; özellikle Murat Kurum çok iyi altından kalktı bunun. Bakın göreceksiniz 2026'da oradan gelen yaşamın başlangıç görüntülerini göreceksiniz. Özellikle Antakya üzerinden güzel görüntüler gelecek. Gezdiğim inşaatın neye dönüşeceğini görüyorum ama Kahramanmaraş'ta hayat başlamış, gayet de güzel iş yapılmış.

"VALLAHİ ADAMLAR YAPMIŞ"