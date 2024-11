Bahçeli'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yıldönümünde saygıyla andıklarını belirten Bahçeli, "Aziz Atatürk fani bir insandır, ömrü hem sayılı hem de sınırlıdır. Fakat geride bıraktığı muhteşem eserleri, muazzam emanetleri, müstesna hizmetleri, muhterem mücadeleleri maşeri vicdanda, milli hafızada ebediyen varlık hükmünü koruyacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"O TÜRK MİLLETİNİN TARİHİ VE MİLLİ ORTAK DEĞERİDİR"

Bahçeli, "bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini" herkese ispat ederek mazlum milletlerin istiklal mücadelelerine örnek olan Atatürk'ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, kuvvetli öngörüsünün geldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

Atatürk, Türk milletinin varlığına kasteden her türlü açık veya kapalı zalim tertibe gecikmeksizin müdahale etmiş, müteakiben milli uyanışı tetikleyerek kurtuluşun meşalesini körüklemiştir. Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden taviz vermeyen, baskıya ve esarete karşı geri adım atmayan bir politika izlemiş, tüm dünyanın Türkiye'ye gıptayla bakmasına neden olmuştur. O, Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridir. O, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hükmü, kurucu haysiyetidir.



Atatürk'ün özellikle Milli Mücadele yıllarındaki askeri ve siyasi liderliği, ömrü boyunca maruz kaldığı olaylar ve yaşanan zorlu dönemler her Türk vatandaşı tarafından çok iyi öğrenilmeli ve aynı şekilde ibret alınmalıdır. Çünkü aziz Atatürk'ün de dediği gibi, Türk milletinin, şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilecek gafillerin ihanetleriyle her zaman karşılaşması mümkündür.