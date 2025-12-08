Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Metehan Baltacı hakkındaki rapor ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbol dünyasını sarsan operasyon...

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonla birlikte, bahis soruşturması genişledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan operasyonda; bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

29 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden 29’u; Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da aralarında bulunduğu isimler hakkında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TFF hakemi Zorbay Küçük, futbolcular Erhan Çelenk ve Yusuf Özdemir’in de yer aldığı 10 şüpheli ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

METEHAN BALTACI HAKKINDA RAPOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Metehan Baltacı'nın hakkında hazırlanan raporun yanı sıra verdiği ifade de ortaya çıktı.

Baltacı'nın Galatasaray ve Eyüpspor futbolcusu olduğu dönemde 5-1.800 TL arasında değişen tutarlarda 36 kupon yaptığı, 920 TL tutarında 5 kuponu kazandığı, kupon yaptığı maçta 18 kişilik geniş kadroya girmediği, Galatasaray'da olduğu dönemde şahıs oynama şekli olarak "Kendi takımı kazanır" ve "2.5 üst gol olur" şeklinde kupon yaptığı, rakip takıma kupon yapmadığı tespit edildi.

"OYNADIM AMA YASADIŞI DEĞİLDİ"

Metehan Baltacı ifadesinde, sadece yasal bahis sitesi olan bir siteden bahis oynadığını, asla yasa dışı bahis oynamadığını, şu anda futbolcu olduğu Galatasaray A takımda oynadığı sürece asla bahse konu takım ile ilgili bahis oynamadığını, ancak kiralık olarak oynadığı diğer takımlarda oynamakta iken Galatasaray ile ilgili bahis oynadığını söyledi.

YAZIŞMALAR SORULDU

Baltacı’nın Whatsapp görüşmelerindeki bahis ile alakalı konuşmaları sorulurken Baltacı, Eyüpspor Kulübünde oynamakta iken Şanlıurfaspor-Eyüpspor arasındaki maç ile ilgili oynadığı bahiste sakat olduğunu forma giymediğini, Eyüpspor-Erzurumspor arasındaki maça da sonradan dahil olduğunu, görüşmelerdeki konuşmaların arkadaşları ile bahis tahminleri ile alakalı olduğunu söyledi.