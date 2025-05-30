Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gazda zam açıklaması

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tv100 ekranlarında yayınlanan Özel Röportaj programına konuk oldu.

Bakan Bayraktar, programda Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA ZAM AÇIKLAMASI

"Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?" sorusuna Bakan Bayraktar şu yanıtı verdi:

"Bu yaz içerisinde elektrik tarafında bir düzenleme yapmayı planlamıyoruz. Doğal gaz tarafında uzun zamandır bir düzenleme yapılmadı. Oradaki destek rakamları yüzde 70'lere geldi. Doğal gazı tekrar değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde görünmüyor."

"TÜRK PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMACILIĞINDA BUGÜN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bugün bizim için Türk petrolcülüğünün çok önemli bir günü çünkü bir

ilk oldu. Türkiye çok kısa bir süre önce başladığı petrol ve doğal

gazını denizlerinde arama stratejisinde bugün ilk kez deniz üstünde

doğal gazı işleme ile ilgili bir sürece giriyor. Bunu yapacak olan da

yüzer arama platformumuz Osman Gazi. Türk petrol doğal gaz

aramacılığında yeni bir çağ, dönem açılıyor diyebiliriz. 29 Mayıs olması

da bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un

fethi yıl dönümüne denk geldi.



Bizim yüzen üretim platformu ile ilgili ilk çalışmalarımız 8 ay önce

Çanakkale’de başladı. İlk faz tamamlandı ve bugün de boğazı geçerek 36

buçuk saat sonra Filyos’a ulaşacak. Orada da 1 yıllık önemli bir süreç

bizi bekliyor ve sonrasında 20 yıl görev yapacağı Filyos gaz sahasında

göreve başlayacak."

"2028'DE 17 MİLYON HANENİN DOĞAL GAZINI KENDİMİZ TEMİN EDER HALE GELECEĞİZ"

"Şu anda en önemli ihtiyacımız olan doğal gazı da kendimiz karşılamaya başlıyoruz. Türkiye ihtiyacının yüzde 15’ini şu anda kendisi üretiyor. Bu da 2-3 sene gibi çok kısa bir süre içinde oldu. 2028 yılına geldiğimizde ise planladığımız 40 milyon metreküpe ulaşınca bugün 21 milyon hanede bulunan doğal gazın 17 milyon haneye kendi doğal gazımızı temin eder hale geleceğiz."

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN MODERN DENİZ FİLOSUNA SAHİP ÜLKE"