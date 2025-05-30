Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gazda zam açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tv100 ekranlarında yayınlanan Özel Röportaj programına konuk oldu.
Bakan Bayraktar, programda Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA ZAM AÇIKLAMASI
"Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?" sorusuna Bakan Bayraktar şu yanıtı verdi:
"Bu yaz içerisinde elektrik tarafında bir düzenleme yapmayı planlamıyoruz. Doğal gaz tarafında uzun zamandır bir düzenleme yapılmadı. Oradaki destek rakamları yüzde 70'lere geldi. Doğal gazı tekrar değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde görünmüyor."
"TÜRK PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMACILIĞINDA BUGÜN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
"Bugün bizim için Türk petrolcülüğünün çok önemli bir günü çünkü bir
ilk oldu. Türkiye çok kısa bir süre önce başladığı petrol ve doğal
gazını denizlerinde arama stratejisinde bugün ilk kez deniz üstünde
doğal gazı işleme ile ilgili bir sürece giriyor. Bunu yapacak olan da
yüzer arama platformumuz Osman Gazi. Türk petrol doğal gaz
aramacılığında yeni bir çağ, dönem açılıyor diyebiliriz. 29 Mayıs olması
da bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un
fethi yıl dönümüne denk geldi.
Bizim yüzen üretim platformu ile ilgili ilk çalışmalarımız 8 ay önce
Çanakkale’de başladı. İlk faz tamamlandı ve bugün de boğazı geçerek 36
buçuk saat sonra Filyos’a ulaşacak. Orada da 1 yıllık önemli bir süreç
bizi bekliyor ve sonrasında 20 yıl görev yapacağı Filyos gaz sahasında
göreve başlayacak."
"2028'DE 17 MİLYON HANENİN DOĞAL GAZINI KENDİMİZ TEMİN EDER HALE GELECEĞİZ"
"Şu anda en önemli ihtiyacımız olan doğal gazı da kendimiz karşılamaya başlıyoruz. Türkiye ihtiyacının yüzde 15’ini şu anda kendisi üretiyor. Bu da 2-3 sene gibi çok kısa bir süre içinde oldu. 2028 yılına geldiğimizde ise planladığımız 40 milyon metreküpe ulaşınca bugün 21 milyon hanede bulunan doğal gazın 17 milyon haneye kendi doğal gazımızı temin eder hale geleceğiz."
"TÜRKİYE DÜNYANIN EN MODERN DENİZ FİLOSUNA SAHİP ÜLKE"
"2016 yılında petrol ve doğal gaz aramacılığında Türkiye yeni bir faza geçti. Orada hedefimiz şuydu: İktidarlarımız döneminde 2004’ten beri Türkiye’nin Karadeniz’de aramaları hep var. 6 tane derin deniz sondajı yapmışız. 2016’dan sonra ise kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle bu işi yapmaya başladık ve 2020 Ağustos ayında da bu keşif geldi. Bu filo dünyanın 6’ncı büyük filosu. Yakın zamanda bu filo daha da genişleyebilir. Şu anda ama dünyanın en modern deniz filosuna sahip ülke Türkiye."
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