Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası başladı: Zayıflığı dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması başladı. Duruşma salonuna gelen İmamoğlu'nun ise bir hayli zayıfladığı görüldü.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 12:43
  • Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptali davası başladı.
  • Duruşma salonuna gelen İmamoğlu'nun zayıflığı dikkat çekti.
  • Dava Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde devam edecek.

Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması, sahte olduğu iddiasıyla 18 Mart 2025 tarihinde iptal edildi. 

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma da tamamlandı. 

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

KARŞI DAVA BUGÜN 

Öte yandan açılan davaya karşı İmamoğlu'nun İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'ne açtığı davanın görülmesine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde devam edilecek.

Duruşmada, 'yolsuzluk' ve 'casusluk' soruşturmalar kapsamında tutuklu davacı Ekrem İmamoğlu da beyanda bulunacak.

DURUŞMA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu da Silivri'de görülen dava için duruşma salonuna geldi. 

Davayı takip eden CHP'li vekiller, İmamoğlu'nun salona geldiği anlar paylaştı.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan videolarda da Ekrem İmamoğlu'nun zayıflığı dikkatleri çekti. 

Davayı Özgür Özel'in de takip ettiği biliniyor. 

