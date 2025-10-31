- Bakan Ersoy, 2025 yılının ilk 9 ayında 49 milyon 993 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldığını açıkladı.
- TÜİK verilerine göre, üçüncü çeyrekte turizm geliri %3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolara yükseldi.
- Bu veriler, Türkiye'nin turizm sektöründeki büyümesine işaret ediyor.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerini açıklıyor...
Bu kapsamda Bakan Ersoy, ''2025 yılının ilk 9 ayında 49 milyon 993 bin kişi ziyaret etti'' dedi.
TÜİK'ten de bir açıklama geldi.
TÜİK:
"Turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar oldu."
