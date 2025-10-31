Abone ol: Google News

Bakan Ersoy: ''2025 yılının ilk 9 ayında 49 milyon 993 bin kişi ziyaret etti''

Turizm verilerini açıklayan Bakan Ersoy, ''2025 yılının ilk 9 ayında 49 milyon 993 bin kişi ziyaret etti'' ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 10:21
Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 10:21

Bakan Ersoy: ''2025 yılının ilk 9 ayında 49 milyon 993 bin kişi ziyaret etti''
  • Bakan Ersoy, 2025 yılının ilk 9 ayında 49 milyon 993 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldığını açıkladı.
  • TÜİK verilerine göre, üçüncü çeyrekte turizm geliri %3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolara yükseldi.
  • Bu veriler, Türkiye'nin turizm sektöründeki büyümesine işaret ediyor.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizm verilerini açıklıyor...

Bu kapsamda Bakan Ersoy, ''2025 yılının ilk 9 ayında 49 milyon 993 bin kişi ziyaret etti'' dedi. 

TÜİK'ten de bir açıklama geldi. 

TÜİK:

"Turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar oldu."

Ayrıntılar geliyor...

