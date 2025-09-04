Bakan Kacır’dan Özel’e gönderme: Çekirgeler ürküyor diyen çıkmaz inşallah

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuz Gölü’nde, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) roket yarışmasında fırlatma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kacır paylaşımında, Sinop’taki füze testleri nedeniyle balıkların ürktüğünü söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gönderme yaptı.

"ŞİMDİ DE, ‘ÇEKİRGELER ÜRKÜYOR’ DİYEN ÇIKMAZ İNŞALLAH"

Yaptığı paylaşımda Bakan Kacır, "TEKNOFEST roketleri yine göklerde. Şimdi de, ‘çekirgeler ürküyor’ diyen çıkmaz inşallah.” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özel, Sinop'ta düzenlenen Balıkçılık Sezonu Açılış programına katılarak, Sinop’taki balıkların ROKETSAN ve ASELSAN’ın füze tesislerinden etkilenerek korkudan öldüklerini belirtmişti.

Özel, konuşmasında şöyle demişti:

"Kimse ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın yerli ve milli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. Bunların elbette testleri olacak ama bula bula Sinop gibi turizme ve balıkçılığa ihtiyaç duyan bir kentte yapılmaz. Çıkmadıkları gün ayrı zarar, ayrıca da o seslerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, o bölgeye yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor"