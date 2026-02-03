Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm ertelenemez bir zorunluluktur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde konuştu. Zirvenin zamanlaması ve içeriği itibarıyla büyük önem taşıdığını vurgulayan Kurum, Türkiye’nin şehircilik tarihinde kritik bir dönemden geçtiğini ifade etti.

"TÜRKİYE, DÜNYA ŞEHİRCİLİK TARİHİNE ÖRNEK BİR BAŞARI ORTAYA KOYDU"

Türkiye’nin son yıllarda konut üretimi ve dönüşüm alanında büyük bir ivme yakaladığını dile getiren Kurum, “Bugün Türkiye, 1 milyon 757 bin sosyal konutu milletine kazandırmış, 2 milyon 510 bin konutu yenilemiş bir ülkedir. Asrın felaketinin ardından 11 ilde 455 bin konutu teslim ederek dünyada benzeri az görülen bir başarıya imza attık.” dedi.

DEPREM SONRASI EŞ ZAMANLI İNŞA SÜRECİ

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken kalıcı konutların inşasına da aynı anda başlandığını hatırlatan Kurum, “15 gün içinde ilk temeller atıldı. Saatte 23, günde yaklaşık 550 konut üreterek 455 bin yuvayı tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu süreç, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin güveniyle yürütüldü.” diye konuştu.

İSTANBUL İÇİN DÖNÜŞÜM VURGUSU

Olası İstanbul depreminin bir milli güvenlik meselesi olduğuna dikkat çeken Kurum, kentsel dönüşümün ertelenemez bir zorunluluk olduğunu söyledi:

Yaptığımız her iki dönüşümden birini İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul’da 927 bin konut dönüştürüldü. Halen 39 ilçede 300 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor.

"YARISI BİZDEN" İLE 80 BİNİ AŞKIN BAĞIMSIZ BÖLÜM YENİLENİYOR

Vatandaşın dönüşüme katılımını artırmak amacıyla başlatılan Yarısı Bizden kampanyasına da değinen Kurum, “Bu projeyle İstanbul’da şu ana kadar 80 bin 250 bağımsız bölümün inşası sürüyor. Riskli yapı kalmayana kadar bu süreci kararlılıkla devam ettireceğiz.” dedi.

BELEDİYELERE ÇAĞRI: "SAHAYA İNELİM"

Kentsel dönüşümün başarıya ulaşmasında yerel yönetimlerin rolüne işaret eden Kurum, belediyelere açık çağrıda bulundu:

Artık seminerlerle vakit kaybetmeyelim. Sahaya inelim, uygulayalım. Bakanlığımıza İstanbul’dan gelen hiçbir talep beklemede değildir. Belediyelerimizden beklentimiz, sürece daha güçlü şekilde dahil olmalarıdır.

SOSYAL KONUTTA İSTANBUL'A 100 BİN KONUT

Yüzyılın Konut Projesi’nin sosyal devlet anlayışının güçlü bir yansıması olduğunu belirten Kurum, proje kapsamında İstanbul’a 100 bin konut ayrıldığını açıkladı. İlk kez uygulanacak kiralık konut modeliyle kira ve konut fiyatlarının dengelenmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

BAHÇELİEVLER'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Bakan Kurum, Yarısı Bizden kampanyasını etkin şekilde uygulayan Bahçelievler Belediyesi’ni de tebrik ederek ilçenin, İstanbul genelinde kampanyadan en fazla faydalanan bölgelerden biri olduğunu sözlerine ekledi.