Bakan Yumaklı, yangınların çıkış nedenini açıkladı: Anız, piknik ateşi, sigara..

Yurt genelinde 1 günde çıkan 73 yangının 46'sı kontrol altına alınırken hali hazırda devam eden yangınlara karşı havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

İzmir, Bolu, Manisa, Aydın, Karabük ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor.

İzmir Karşıyaka'daki yangında kuvvetli rüzgar mücadeleyi zorlaştırıyor; alevler Bayraklı ve Çiğli'ye sıçradı.

Rüzgar nedeniyle helikopterlerin zaman zaman zorluk yaşadığı gözlemlendi.

"YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ ANIZ, PİKNİK ATEŞİ, SİGARA İÇEN İKİ ÇOCUK"

Ankara'dan İzmir'e hareket eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise bölgeye ulaştı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, yangınların çıkış nedenlerini sıraladı.

Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"Bugün itibariyle şu ana kadar ülkemizde 72 yangın çıktı. Bunların 45'i kontrol altında, 27'sine müdahale sürüyor. İzmir'de Karşıya ve Yamanlar'daki bilgiler vereceğim.



Sabah vaktinde Bolu ve Manisa'da yoğun bir şiddetli rüzgarın olması buraları tekrardan alevlendirdi. Bolu yangını 12.41'de anızdan kaynaklı bir yangın çıktı. Bu yangını başlatanlar gözaltına alındı.



İzmir Yamanlar'da dün itibariyle 22.10'da yangın çıktı. Bugün saat 10.14'te söndürülen yangına yakın bir yerde yeni bir yangın çıktı. Her iki yangında orman alanında başladı.



Çıkış sebebi 3 kişinin piknik amaçlı yakmış olduğu bir ateş maalesef. Bu yangınlara 5 uçak, 11 helikopter, 540 kara aracı ve personellerimizi sevk ettik. Yamanlar mevkii konut alanına yakın olması sebebiyle 17 ev yandı.



Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edici unsur yok.



İzmir Ödemiş'te iki çocuğun sigara içerken çıkardığı bir yangın. Onlarda gözaltına alındı. İnanılmaz bir rüzgar var. Tek tarafa doğru da esmiyor. Bizi en çok uğraştıran şey bu. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok. Ekosistemdeki canlıları bahsetmiyorum. Onlar için gerçekten üzgünüm."