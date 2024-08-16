İzmir'de orman yangını: 87 ev ve 44 iş yeri boşaltıldı Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, 16 ev yangında hasar gördü, 87 ev ve 45 iş yeri de tedbir amaçlı boşaltıldı.

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AA & Ensonhaber

Türkiye, özellikle Marmara ve Ege bölgesinde artan orman yangınlarıyla kıyasıya bir mücadele veriyor.

İzmir'de birkaç bölgede çıkan yangınlara müdahale edilirken, bazı mahalle ve köylerdeki evler ve iş yerleri önlem amaçlı tahliye edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

87 EV VE 45 İŞ YERİ BOŞALTILDI

Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: