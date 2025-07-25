Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalar

Yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları ve müdahalelerle ilgili son durumu paylaştı:

"YALAN BİLGİ VE İFTİRALARA CEVAP VERMEYECEĞİZ"

Biz, ülkemizdeki yangınlarla adeta bir savaş halindeyiz. Yorulmayan, rüzgârla çok hızlı mesafe kateden, sıcaklıkla güç toplayan bir düşmandan bahsediyoruz.



Bizler yangınlara ara vermeden mücadele için savaş verirken çeşitli yalan bilgiler ve iftiraların ortaya saçıldığını gördük.



Biz bunlara cevap vermeyeceğiz sadece ve sadece doğruyu anlatacağız

"73 YANGINLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Bugün 37'si ormanlık alanda 36'sı kırsal alanda olmak üzere 73 yangınla mücadele edildi. Sakarya'da başlayan Bilecik'e ulaşan yangını tamamen kontrol altına aldık. Şehitler verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınını da kontrol altına aldık.



Antalya, Adana ve Denizli'deki yangınlar kontrol altındaİ Karabük'teki yangın devam ediyor.

"SICAKLIKLAR 10 DERECE DAHA ARTACAK, DİKKAT EDELİM"