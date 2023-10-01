Bakanlar, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi

AA

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik hain terör saldırısı düzenlendi.

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulundu, 2 emniyet mensubu hafif yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini belirtti.

Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirten Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir"

Yaralı polislere acil şifalar dileyen Tunç, şunları kaydetti:

Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.