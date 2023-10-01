Bakanlar, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik hain terör saldırısı düzenlendi.
Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulundu, 2 emniyet mensubu hafif yaralandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini belirtti.
Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirten Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir.
"Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir"
Yaralı polislere acil şifalar dileyen Tunç, şunları kaydetti:
Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Ankara'da düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, terörle mücadelenin yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüleceği mesajını paylaştı:
Fidan, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısını lanetleyerek şu değerlendirmede bulundu:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu alçak saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, İçişleri Bakanlığımız personeline ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz.