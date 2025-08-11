Bakanlık duyurdu: Aile ve Gençlik Fonu’na 19 marka daha eklendi! İşte, o firmalar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile genç çiftlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, evlilik hazırlığındaki gençlere mobilyadan beyaz eşyaya, düğün organizasyonundan balayı tatiline kadar geniş yelpazede indirim imkânı sunan proje kapsamında anlaşmalı firma sayısı bini geçti.

Evlilik sürecindeki gençlerin hem ekonomik yükünü hafifletmek hem de daha konforlu bir başlangıç yapmalarını sağlayacak olan proje sayesinde, genç çiftler artık düğün masraflarını azaltabilecek, ihtiyaçlarını çok daha uygun fiyatlarla karşılayabilecek.

19 FİRMA DAHA EKLENDİ

Yeni yapılan anlaşmalar sayesinde, genç çiftlerin yararlanabileceği indirimli firma sayısı daha da arttı. İndirim desteğine 19 firma daha katıldı. Böylece, ulusal düzeyde indirim sunan firma sayısı 20’den 39’a yükseldi.

Bu firmaların, genç çiftlere yüzde 10 ila yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim uygulanacağı paylaşıldı.

Yeni anlaşmalar kapsamında indirim desteği sunacak firmaların isimleri de duyuruldu. İndirim desteğine katılan yeni 19 firma şöyle: "Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding"