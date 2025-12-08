DMM’den ‘Yenişehir’ ilçesi iddialarına yalanlama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DMM tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içerikler olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesine göre il ve ilçe kurulması, kaldırılması, isimlerinin değiştirilmesi ya da bir ilçenin başka bir ile bağlanmasının ancak kanunla yapılabileceği hatırlatıldı.

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK"

DMM, haberlerde öne sürüldüğü gibi İçişleri Bakanlığı’nın veya başka bir kurumun İstanbul’da yeni bir ilçe kurulmasına dair herhangi bir çalışmasının bulunmadığını belirtti.

Açıklamada vatandaşların, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgilere dayanmasının önemine dikkat çekildi.