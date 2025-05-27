Bakanlık duyurdu: Anne sütü satışı yasaklandı

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Anne sütü, bebeklerin beslenmesi için ana kaynak olarak biliniyor...

Sağlıklı nesillerin oluşması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için anne sütünün uzun süre kullanılması en doğru bilinen yöntemlerden biri.

BAKANLIK DURUMA EL ATTI

Bu durumu suistimal edenlere karşı olarak Ticaret Bakanlığı, yeni düzenleme getirdi.

SATIŞI YASAKLANDI

Yapılan düzenlemeyle birlikte anne sütü satışı resmen yasaklanmış oldu.

Ticaret Bakanlığı, uygun koşullarda sağılmayan, taşınmayan ve saklanmayan anne sütünün tüketiminin, bebek sağlığı açısından ciddi riskler barındırmakta olduğunu ve doğrudan kamu sağlığını tehdit ettiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN SATILIYOR

Anne sütü, sosyal medya platformları olan Facebook ve Instagram gibi dijital mecralar üzerinden satışa sunuluyordu.

Ticari mal haline getirilerek satışa sunulmaya çalışılmasına yönelik birçok ihbar Ticaret Bakanlığı'na iletildi.

Sağlık riskleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla, Ticaret Bakanlığı'nca alınan kararla anne sütü satışı yasaklandı.

ALIM-SATIM ARACILIĞI DA YASAK KAPSAMINDA

Yorum, ilan, tanıtım ve forum gibi ortamlarda anne sütü alım-satımına yönelik içeriklerin paylaşılması ve bu tür içeriklere aracılık edilmesi de yasak kapsamına alındı.

CEZASI VAR

Bu yasağa aykırı davranan kişiler, anne sütü satışı yapanlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar ile bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında, her bir ihlal için 684 bin 214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.