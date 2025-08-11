Bakanlık duyurdu: Çanakkale Havalimanı o saate kadar uçuşlara kapatıldı!

Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlık Kepez beldesi ile Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Çanakkale’deki yangın nedeniyle havalimanı pistinin geçici olarak ulaşıma kapatıldığı paylaşıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Çanakkale’de devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır.”