Bakanlık harekete geçti: Uyum görevlisi ataması zorunlu oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu değişiklik kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere yeni bir zorunluluk geldi.

Buna göre, artık sanal ortam bayileri, uyum görevlisi atamakla yükümlü duruma getirildi.

TAMAMEN ZORUNLU OLDU

Yürülüüğe giren değişiklikle birlikte, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki işyeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal ortam bayileri, uyum görevlisi atamak zorunlu hale geldi.

Ayrıca, uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılmasında izlenmesi gereken prosedür ile bunların yetkilendirilme sürecine ilişkin düzenleme yapıldı. Mevcutta görev yapan kişilerin hak kaybı yaşamaması için geçiş süreci düzenlendi.