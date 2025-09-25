Bakanlık ifşaladı: Hileli peynirde liste uzadı! Bakın peynir diye ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığın tarafından, halk sağlığını korumaya yönelik sürdürülen gıda denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.

5996 Sayılı Kanun’un verdiği yetki kapsamında, laboratuvar ortamında incelenen gıda ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar, kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam ediyorken 23 Eylül Salı günü güncellenen taklit ve tağşiş listesine bir dizi yeni marka eklendi.

Listede yer alan ‘güvenilir' ve 'uygun fiyatlı' olarak bilinen markaların hileli olduğu gün yüzüne çıktı. Listeyi Denizli, Kars ve Bartın'da bulunan firmalar oluşturdu.

Yapılan son denetimlerde taklit ve tağşiş listesine eklenen peynir markalarının peynirlere kattıkları hileler şaşırttı.

HEM YAĞ ORANLARI DÜŞÜK HEM ERİTME TUZU KULLANIŞMIŞ!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sonucunda birçok süt ve süt ürünü uygunsuz bulundu. Denizli merkezli Kocagöz markasının tam yağlı taze beyaz peynirinde olması gereken yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

Kars’ta üretim yapan Alaaddin Süt Ürünleri’nin tam yağlı taze kaşar peynirinde ise eritme tuzu kullanıldığı belirlendi.

Aynı şekilde, Konya’da faaliyet gösteren Çarşıbaşı markasının kaşar peynirinde eritme tuzuna rastlanırken, Suat Ersoy markasının tam yağlı taze tost peynirinde ve Yoğurmacı markasının tereyağında yağ oranının mevzuata uygun seviyede olmadığı saptandı. İşte, hileli peynirler: