Bakanlık ifşaladı: Zayıflama çaylarında ilaç tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan gıda denetimleri hız kesmeden devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sağlığı tehliye düşürecek gıdaların belirlendiği listeye eklenen zayıflama çayında ilaç tespit edildi.

Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 09:21
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlere ilişkin verileri Ekim 2024 tarihinden itibaren yayımlanmaya devam ediyor.

Yapılan denetimler 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam edilirken son yayımlanan listede dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sağlığı tehlikeye atan gıdalar bir bir ortaya çıkaran denetimlerde bu kez listeye zayıflama çayı da eklendi.

İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından yayımlanan ürünler listesinde, sağlık ürünleri satan firmaların ürünlerinde ilaç etken maddesi kullanıldığı tespit edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada satışa sunulan zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edildi. 

