Bakanlık ifşaladı: Zayıflama çaylarında ilaç tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlere ilişkin verileri Ekim 2024 tarihinden itibaren yayımlanmaya devam ediyor.

Yapılan denetimler 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam edilirken son yayımlanan listede dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sağlığı tehlikeye atan gıdalar bir bir ortaya çıkaran denetimlerde bu kez listeye zayıflama çayı da eklendi.

İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından yayımlanan ürünler listesinde, sağlık ürünleri satan firmaların ürünlerinde ilaç etken maddesi kullanıldığı tespit edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada satışa sunulan zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edildi.