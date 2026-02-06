Bakanlıklar ve kamu kurumlarına atama kararları Resmi Gazete'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Yunus Elitaş atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine ise Celalettin Sıvacı getirildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın üst kademe kamu yöneticilerinden Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevinden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yardımcılığına Salih Turgay Işık ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na ise Rıfat Koray Köprülüoğlu'nun ataması yapıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alınırken Çankırı İl MiIli Eğitim Müdürlüğü'ne Ayhan Işık, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gürhan Çokgezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bursa İI Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Selehattin Kal atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişliğe ise Hacı Atakan Doğan getirildi.