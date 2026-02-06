Türkiye, Mısır ve Katar'ın öneri listesi ABD ve İran'a sunuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ve İran arasındaki gerilimde yapılacak görüşmenin yeri ve kapsamı iki taraf arasında tartışmaya neden oldu.

Müzakerelerin iptal olduğu iddia edilirken sonrasında görüşmenin Umman'da yapılacağı konusunda anlaşıldı.

MÜZAKERE MASASI İÇİN YENİ ÖNERİLER

Katar merkezli Al Jazeera, Umman'daki görüşme öncesinde arabulucu ülkelerin taraflara müzakerelerin temel ilkelerini oluşturacak bir liste sunduğunu duyurdu.

Habere göre göre listeyi Türkiye, Mısır ve Katar ortaklaşa hazırladı.

Önerilen müzakere çerçevesine göre İran, 3 yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyeceğini taahhüt edecek.

3 yıl sonraysa uranyum zenginleştirme oranını yüzde 1 buçuk ile sınırlandıracak.

Elinde bulunan 440 kilogramlık yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu ise üçüncü bir ülkeye gönderecek.

Arabulucu ülkeler önerilerini İran'ın nükleer programıyla sınırlı tutmadı.

İran'dan bölgede destek verdiği gruplara silah sevkiyatı ve teknoloji transferini durdurması da isteniyor.

Tahran'dan balistik füze kullanmayacağını taahhüt etmesi de talep ediliyor.

SALDIRMAZLIK ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Tahran ve Washington'ın saldırmazlık anlaşmasına imza atması da önerildi.

Bu önerilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile salı günü bir araya gelmesinden hemen önce ABD ve İran tarafına iletildiği belirtildi.

GÖRÜŞME İÇİN İKİ TARAF DA TAVİZ VERDİ

New York Times ise Umman'da görüşmelerin yapılabilmesi için hem Washington hem de Tahran'ın tavizler verdiğini aktardı.

Gazeteye göre ABD, görüşmelerin Umman'da yapılmasına ve bölge ülkelerinden heyetlerin katılmamasına onay verdi.

İranlılarsa Amerikalılarla dolaylı değil yüz yüze görüşmeyi kabul etti.

Her iki taraf müzakerelerde nükleer programa odaklanmak konusunda uzlaştı, ancak New York Times'a göre İran'ın füzeleri ve bölgedeki gruplara verdiği destek de müzakerelerde tartışılacak.

Görüşmelerde bir anlaşma çerçevesi oluşturulması hedefleniyor.

İran, daha önce sadece nükleer programını müzakere etmeyi kabul ediyordu.