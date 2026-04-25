Kırmızı bültenle aranan Hindistanlı uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Hindistan yetkili makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında kırmızı bülten düzenlenerek uluslararası seviyede aranan Hindistanlı S.D.'nin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı, birlikte çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında adres bilgileri tespit edilen 61 yaşındaki şüpheli, Beylikdüzü ilçesinde kaldığı ikamete düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

HİNDİSTAN'A TESLİM EDİLECEK

Şüpheliye yönelik yapılan araştırmalarda Hindistan'ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilere yönelik yapılan sorgulamalarda söz konusu şahıstan talimat aldıkları yönünde beyanların olduğu anlaşıldı.

Operasyonlarda 126 kilo 141 gram sentetik uyarıcı ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.