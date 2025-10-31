Bakanlıktan, Yüzyılın Konut Projesi başvurularında 'dolandırıcılık' uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de 81 ile yayılan 500 bin konutu içeren Ev Sahibi Türkiye Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular henüz başlamadı.

Bu aşamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın heyecanını fırsata çevirebilecek kişilere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuya ilgili yayımladığı mesajında, "Proje ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara ALO 181 telefon hattımız, http://toki.gov.tr ve http://evsahibiturkiye.gov.tr adresli internet sitelerimiz üzerinden cevap alabilirsiniz. Lütfen resmi başvuru kanallarımız dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar etmeyiniz." dedi.

ÖNEMLİ DUYURU

Bakanlık, NSosyal hesabından "önemli duyuru" başlığıyla yapılan açıklamada, Yüzyılın Konut Projesi için vatandaşlara "resmi başvuru kanalları dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar edilmemesi" uyarısında bulundu.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının 10 Kasım'da başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: