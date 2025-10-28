Balıkesir depreminde yaralı vatandaşlar taburcu edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir'de deprem...

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, korkuya neden oldu.

Korku ve paniğe kapılan vatandaşlar ise kaçarken yaralandı.

SAĞLIK BAKANI SON DURUMU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X üzerinden, yaralanan vatandaşların son durumuna ilişkin bilgi verdi.

YARALI VATANDAŞLARIN HEPSİ TABURCU EDİLDİ

Bakan Memişoğlu açıklamasında, yaralı olan vatandaşların taburcu edildiğini söyledi ve şöyle dedi:

"26 VATANDAŞIN TAMAMININ TEDAVİSİ YAPILDI"

"Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde; atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir.

Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."