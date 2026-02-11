Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'deki gelen gideni aratır gerçeği değişmiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, CHP'de son dönemde yaşanan kaos ortamına da değindi.

Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yönelik küfürlerine isim vermeden göndermede bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"MEYHANE JARGOYUYLA SİYASETÇİLİK OYNAMAYI BIRAK"

"Açıkçası biz CHP'nin başındaki zattan bir siyaset ortaya koymasını, proje üretmesini, milletin ve coğrafyadaki mazlumların dertleriyle dertlenmesini beklemiyoruz.

Son kepazelikleriyle birlikte bundan artık ümidimiz kalmamıştır.

Bari sorumlu seviyeli, işgal ettiği koltuğa yakışır bir üslup benimsesin, en azından bunu milletten ve CHP'li vatandaşlarımızdan esirgemesin.

Hakaret etmeden, küfretmeden tehdit etmeden, mikrofonu yumruklamadan, önüne gelene sataşmadan da bu ülkede siyaset yapılabileceğini öğrensin.

Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin.

"ZAMAN DEĞİŞİYOR, CHP'DE GELEN GİDENİ ARATIR GERÇEĞİ DEĞİŞMİYOR"

Burada daha önce yaptığımız bir tespiti tekrar hatırlatmak isterim.

Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor.

Genel başkanlar değişiyor ama CHP’de gelen gideni aratır gerçeği asla ve asla değişmiyor.

Biz eskisini oturduğu koltuğun hakkını vermiyor diye eleştiriyorduk; yerine gelen, selefinden de kötü çıktı. Anlaşılan yeni gelenin kelime dağarcığı eskisinden daha da kötü.

Biz üslup sorunu var zannediyorduk, meğer sorun bizatihi üslubuymuş. Meğer beyefendi günlük hayatında da o seviyesiz kelimelerle iletişim kuruyormuş.

"MİLLET DİZİ İZLEMEYİ BIRAKTI CHP'DEKİ SKANDALLARI İZLİYOR"

Lafa gelince Türkiye’yi yönetmeye talipler. Ancak ne kendilerini ne de CHP’yi yönetebiliyorlar.

Durum öyle yere vardı ki, millet son günlerde dizi izlemeyi bıraktı; her akşam çayı çekirdeği alıp, CHP’nin skandallarını seyretmeye başladı.

Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi.. Ne ararsan hepsi var.

Ne diyelim, Allah bunlara akıl, CHP’li vatandaşlarıma da sabır versin."