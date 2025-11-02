Balıkesir Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor

- Sındırgı'da, deprem sonrası hasar gören kırsal mahallelerdeki yapıların kontrollü yıkımı sürüyor.
- AFAD koordinasyonundaki çalışmalarda, ağır hasarlı konutlar, iş yerleri ve hayvan damları yıkılıyor.
- Yıkım sonrası molozlar temizlenirken, vatandaşlar konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem tedbirleri...
İlçede meydana gelen depremin ardından ağır hasar tespiti yapılan kırsal mahallelerdeki yapılarda kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.
AFAD KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞİYOR
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı konut, iş yeri ve hayvan damlarının kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.
Yıkım alanlarında iş makineleriyle moloz temizliği yapılırken, vatandaşlar da AFAD tarafından sağlanan konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.
TOPLAM 42 RİSKLİ YAPI ORTADAN KALDIRILDI
İlçeye bağlı Kozlu Mahallesi'nde 19, Kertil Mahallesi'nde 23 yapı yıkılarak riskli durum ortadan kaldırıldı.
Öte yandan, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.