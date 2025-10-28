Balıkesir'de 330 artçı sarsıntı kaydedildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün gece yaşanan deprem korkuttu...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 22.48'de, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

330 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, dün saat 22.48'den bugün saat 11.00'e kadar geçen yaklaşık 13 saatlik sürede toplam 330 artçı sarsıntı kaydedildi.

Deprem izleme istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, 6.1'lik ana sarsıntının hemen ardından bölgedeki sismik hareketlilik yoğunlaştı.

Buna göre, 4.0 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 12 olarak kaydedildi.

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Dün gece de Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dünkü depremin ardından yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını, kullanılmayan 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını belirtmişti. Ayrıca, tedbir amacıyla Balıkesir genelinde okullar bir gün tatil edilmişti.

Dün Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6.1'lik deprem Manisa'yı da etkiledi. 26 evde hasar tespit edildi, çok sayıda kişi panik nedeniyle yaralandı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Özkan, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime bugün 1 günlük süreyle ara verildiğini belirtti.