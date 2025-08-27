Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi...

Sındırgı'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.1'lik depremin ardından peş peşe 3.0 ve 4.0 büyüklüğünde depremler olmaya devam ediyor.

Bugün yeni bir deprem daha meydana geldi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.29'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YERİN 9.07 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Sarsıntının derinliği 9.07 kilometre olarak ölçülerken, olumsuz bir durumun yaşanmadığı da bildirildi.

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Geniş bir alanda hissedilen depremde Sındırgı ilçesindeki bir bina ile kırsal alanda 12'si metruk, 15 yapı yıkıldı.

Depremde bir kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.

