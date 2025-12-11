Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir'de deprem..

Balıkesir, son birkaç aydır peş peşe gelen depremlerle korkutuyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanırken, bugün ise bir kez daha Marmara ve Ege Bölgesi'nde hissedilen bir deprem oldu.

SINDIRGI YİNE SALLANDI

Depremin ilk etapta hangi büyüklükte olduğu ve merkez üssü bilinmiyordu.

Ancak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), geçtiğimiz dakikalarda depremin yine Sındırgı'da olduğunu açıkladı.

BÜYÜKLÜK 4.9

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

