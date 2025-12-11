Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek: 13 kente kar bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi tahmin haritalarına göre, 11-15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 5 günlük dönemde Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Özellikle batı ve güney bölgelerde 15-20 derece civarında ılıman değerler hakim olurken, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar kademeli olarak düşüş göstererek 0-10 derece bandına inecek.

Bu dönemde soğuk hava dalgasının etkisiyle kuzeydoğu ve iç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken, ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

GÖKYÜZÜNDE BULUTLAR HAKİM OLACAK

Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıklar 11-18 derece arasında değişirken, Akdeniz kıyıları 20 dereceye yaklaşacak.

İç Anadolu'da 8-13 derece, Karadeniz'de 10-14 derece, Doğu Anadolu'da ise 2-11 derece civarında seyreden sıcaklıklarla birlikte yer yer pus ve sis etkili olacak.

Yağışlar sınırlı kalacak.

13 İLDE KAR YAĞIŞI

Cuma günü hava sıcaklıklarında hafif bir düşüş gözlenmeye başlıyor.

Batı bölgelerde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olurken, sıcaklıklar 15-20 derece bandında kalacak.

İç kesimlerde ve doğuda bulutlanma artacak, sıcaklıklar 5-15 dereceye gerileyecek.

Doğu Anadolu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışının; Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzurum, Bitlis, Bingöl, Muş, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane olmak üzere 13 ilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU İLLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Cumartesi günü soğuk cephenin etkisiyle sıcaklıklarda belirgin düşüş.

Güney ve batıda hala ılıman ancak iç ve kuzeydoğu bölgelerde sıcaklıklar 0-10 dereceye inecek.

Parçalı bulutlu hava ülke genelinde devam ederken, doğu illerinde hafif karla karışık yağmur görülebilir.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Pazar günü ülkenin büyük bölümünde soğuk hava hakimiyeti artıyor.

Akdeniz dışında sıcaklıklar 10-15 derecenin altına iniyor, doğu ve iç kesimlerde 0-8 derece civarı değerler ölçülecek.

Bulutlu hava ve yer yer yağışlı geçecek, özellikle Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek.

SICAKLIK HİSSEDİLİR ORANDA DÜŞÜYOR

Pazartesi günü ülke haftaya ciddi sıcaklık düşüşü ile başlayacak.

Kuzey ve doğu bölgelerde sıcaklıklar sıfırın altına yaklaşırken, batı ve güneyde 11-15 derece bandı korunacak.

Kar yağışı simgeleri doğu illerde yoğunlaşırken, ülke genelinde soğuk ve bulutlu hava koşulları devam edecek.

MGM verilerine göre, bu dönemde genel olarak yağışlar sınırlı kalacak olsa da, soğuk hava dalgası nedeniyle iç ve doğu bölgelerde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde başlaması ve hafta sonuna doğru normallere yaklaşması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

11 Aralık Perşembe:

12 Aralık Cuma:

13 Aralık Cumartesi:

14 Aralık Pazar:

15 Aralık Pazartesi: