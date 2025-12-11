Enver Aysever gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Televizyona küsüp YouTube yayınlarına başlayan gazetecilerden biri de Enver Aysever.

Sivri diliyle tanınan Aysever, yaptığı yayınlarda televizyon kurallarından kurtulmanın verdiği rahatlıkla da sık sık toplumun bazı kesimlerini hedef alarak kabul edilemez ifadeler kullanıyor.

Aysever muhalif kimliği ile bu kez 'sağcıları' hedef aldı.

"Sağcılık ahlaksızlıktır" diyen Aysever, hakaretlerini pervasızca sıraladı.

"SAĞCILIK AHLAKSIZLIKTIR"

Solculuğu öven Aysever, şunları söyledi:

"Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz. Ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri, vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar, milliyetçilik tacirliği yapar.

"VİCDANLI İNSAN DİNDAR DA OLSA SOLCUDUR"

Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar biri olsa bile o solcudur. Vicdanı olan insan solcudur. Hayvana, ağaca, insanlara kıyamaz. Solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur."

GÖZALTINA ALINDI

Aysever'in bu hakaretleri büyük tepki çekti.

Sosyal medyada büyüyen tepkilerden sonra hakkında inceleme başlatılan Aysever, gözaltına alındı.

Aysever'in bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde ifade vermesi bekleniyor.