Kemal Kılıçdaroğlu'na İnsan-ı Kamil onur ödülü

CHP, 2023 genel seçimlerinden sonra kaostan kaosa sürüklendi.

Seçimi kaybeden partide 'değişimciler' ayaklandı, yıllarca partiyi yönetenler kurultay ile saf dışı bırakıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tasfiye edilirken şaibe davası başladı.

CHP'yi sarsan 'şaibeli kurultay' sürecinde mutlak butlan söylemlerini reddetmeyen, gerekirse partinin başına yeniden geçmeyi bir görev olarak tanımlayan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin en tartışmalı ismi oldu.

İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına isim vermeden göndermelerde bulunan Kılıçdaroğlu, kurultay davasının düşmesiyle birlikte gündemden çekildi.

VAKİF ETKİNLİĞİNDE ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir sessizliğe bürünen Kılıçdaroğlu, Türkiye Uzlaşı ve Kalkınma Vakfı'nın düzenlediği programda ortaya çıktı.

Burada gençlere hitap eden Kılıçdaroğlu, kimliklere saygıya vurgu yaptı.

Emperyal güçlerin Türkiye'nin büyümesini istemediğini belirten Kılıçdaroğlu, farklı alanlarda toplumsal çatışma çıkartıldığını söyledi.

YÖK BAŞKANI İLE BAŞÖRTÜSÜ DİYALOĞU

Bu toplumsal çatışmalara örnekler veren Kılıçdaroğlu, 28 Şubat ve başörtüsü yasağını hatırlattı.

Başörtü yasağının kaldırıldığı dönemde YÖK Başkanı olan Yusuf Ziya Özcan ile bir diyaloğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Özcan'ın başörtü yasağını CHP istediği için uyguladıklarını söylediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Hayır biz karşı değiliz dedik, 'O zaman biz yarın üniversiteye alıyoruz' dedi. Biz de alın dedik!" ifadeleriyle konuşmayı aktardı.

İNSAN-I KAMİL ONUR ÖDÜLÜ

Konuşması sosyal medyada da yankı bulan Kılıçdaroğlu, daha sonra "İnsan-ı Kamil Onur Ödülü" verildi.

Kılıçdaroğlu, ödülü takdim edenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.