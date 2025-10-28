Balıkesir'de deprem fırtınası: Sabaha kadar onlarca artçı sarsıntı yaşandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye yine deprem gerçeğiyle yüzleşti...

Adres yine son dönemin depremlerle sarsılan şehri Balıkesir'di...

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 şiddetindeki sarsıntı, tüm Ege ve Marmara Bölgesi'nde, İç Anadolu'nun belli kesimlerinde hissedildi.

SARSINTILAR SABAHA KADAR DURMADI

İzmir, Bursa, Ankara gibi büyükşehirlerde de hissedilen depremde Sındırgı'da 3 boş binanın yıkılmasına neden olurken Balıkesirliler geceyi sokakta geçirdi.

Bu büyük şiddetli depremden sonra sarsıntılar durmadı. Bölge adeta deprem fırtınasına teslim oldu.

Merkez üssü Sındırgı olan irili ufaklı onlarca sarsıntı sabaha kadar devam etti.

3.0 ÜZERİ 18 DEPREM

AFAD henüz artçı raporunu yayınlamasa da resmi web sayfasındaki verilere göre 3 ve altı şiddetinde 100'den fazla sarsıntı yaşandı. Sındırgı neredeyse dakika başı sallandı.

Verilere göre 3 - 4.6 büyüklüğünde ise 18 artçı yaşandı.

GECEDEN BU YANA YAŞANAN ARTÇILAR

İşte Sındırgı merkezli saat 22.00'den sabaha kadar yaşanan 3.0 üzeri artçı sarsıntılar:

22:07 - 4.2

22:14 - 4.2

22:20 - 3.5

22:51 - 4.0

22:51 - 3.7

23:03 - 3.5

23:16 - 3.9

23:29 - 3.9

00:38 - 3.7

01:23 - 3.5

01:55 - 4.0

02:30 - 4.4

03:42 - 4.3

03:48 - 4.2

05:36 - 4.0

07:51 - 3.7

08:44 - 4.2

10.10 - 4.6