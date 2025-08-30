Balıkesir'de orman yangını çıktı

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde alevler yükseldi.

TARIM ARAZİSİNDE ÇIKIP ORMANA SIÇRADI

Darıçukuru Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE GELDİ

Ormana da sıçrayan yangında alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.