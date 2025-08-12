Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı kaydedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Depremde, 3 katlı bina yıkılırken, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DEPREMDE YIKILAN BİNANIN ENKAZI KALDIRILIYOR

Yıkılan binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yükledi.

ARTÇI SARSINTILAR KORKUYA NEDEN OLDU

Binada yaşayanların kişisel veya kıymetli eşyalarının bulunduğu durumlarda çalışmalara ara verildi.

Öte yandan, bölgedeki artçılar nedeniyle vatandaşların zaman zaman korku yaşamasına karşın günlük hayatın normale döndüğü gözlendi.

"786 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla 786 artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 17'dir." ifadeleri kullanıldı.