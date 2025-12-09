Yılmaz Özdil - Uğur Dündar geriliminde yeni perde: Kahraman gazeteci ayaklarına yatması utanç verici

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sözcü Medya Grubu’nda yaşanan üst düzey değişimler sonrası eski defterler yeniden açıldı.

Yılmaz Özdil’in Sözcü Medya Grubu Başkanı olduğu iddialarının ardından Sözcü TV’de yönetim kadrosu ve ekipte dikkat çeken ayrılıklar yaşandı, Genel Yayın Yönetmeni dahil birçok ismin kurumla yolları ayrıldı.

Bu sürecin ardından gazeteci Uğur Dündar da kaleme aldığı son yazısında hem Sözcü Gazetesi’nden hem de Sözcü TV’den “kendi isteğiyle” ayrıldığını duyurdu.

ÖZDİL "UTANÇ VERİCİ" DEDİ

Bu akşam Sözcü TV'de canlı yayında konuşan Yılmaz Özdil, ayrılıklara dair yaptığı açıklamada isim vermeden Uğur Dündar’ı hedef aldı.

Özdil, “Torun sevmesi gerekenlerin televizyon ekranlarında kahraman gazeteci ayaklarına yatması utanç verici” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, iki gazeteci arasında yıllardır devam eden gerginliği yeniden gündeme taşıdı.

GERGİNLİĞİN KÖKENİ 2021 YILINA DAYANIYOR

Özdil ile Dündar arasındaki kırılma noktası 2021 yılında yaşandı.

Yılmaz Özdil o dönem, Artı 1 TV’nin finansmanının Sezgin Baran Korkmaz’la bağlantılı olduğuna yönelik imalı sözler söyledi, Uğur Dündar ise bu iddiayı canlı yayında sert ifadelerle yanıt verdi.

Dündar, Özdil’e yönelik tepkisinde şu sözleri kullandı: