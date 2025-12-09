Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suudi Arabistan’da

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a ulaştı. Ziyaret, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve bölgesel güvenlik konularının ele alınacağı temasları kapsıyor.

BÜYÜKELÇİLİK VE ATAŞELİKTE GÖRÜŞMELER

Riyad programı kapsamında Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler’i ziyaret eden Bayraktaroğlu, ardından Askeri Ataşelikte de temaslarda bulundu. Ziyaretlerde ikili ilişkiler, savunma alanındaki iş birlikleri ve bölgesel gelişmeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.